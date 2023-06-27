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Археологи нашли изображение первой пиццы в Помпее

Spiegel: на стене дома в Помпее обнаружили древнее изображение пиццы

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Parco Archeologico di Pompei

В древнем городе Помпеи на стене дома исследователи нашли изображение блюда, напоминающего пиццу. Это открытие может опровергнуть факт, что пицца существует только с 1889 года. Об этом сообщил Spiegel.

Археологи до сих пор исследуют место, где когда-то находился город, который был разрушен после извержения вулкана Везувий. Специалисты обнаружили фреску возрастом около двух тысяч лет, на которой изображена лепешка. Тесто использовано в качестве основы для фруктов, вероятнее всего, граната и фиников. Ученые предполагают, что в блюдо также добавили специи и соус песто. Рядом с лепешкой стоит кубок с вином, лежат сушеные фрукты и венок из веток земляничного дерева.

Проанализировав изображение, специалисты пришли к выводу, что на фреске изображен предшественник современной пиццы.

Ранее в Италии археологи обнаружили фрагменты фресок 2000-летнего римского храма.

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