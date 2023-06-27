Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, кто помогал ему в переговорах с Пригожиным

Лукашенко: в переговорах с Пригожиным участвовали директор ФСБ Бортников и генерал Евкуров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, что в переговорах с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным принимали участие глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и замглавы Минобороны РФ генерал Юнус-Бек Евкуров, передает агентство «БелТА».

Он отметил, что Евкуров сыграл важную роль в установлении контакта с Пригожиным.

«Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал», — сказал Лукашенко, пояснив, что после удачного исхода переговоров многие «руками начали махать», что якобы принимали участие в разрешении конфликта.

По словам белорусского лидера, именно бойцы «оказывали давление» на Пригожина — те, кто руководили штурмовыми отрядами и были «только с фронта».

Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин, обвиняемый в организации военного мятежа, заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях