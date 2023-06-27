Лукашенко рассказал, кто помогал ему в переговорах с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, что в переговорах с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным принимали участие глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников и замглавы Минобороны РФ генерал Юнус-Бек Евкуров, передает агентство «БелТА».

Он отметил, что Евкуров сыграл важную роль в установлении контакта с Пригожиным.

«Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал», — сказал Лукашенко, пояснив, что после удачного исхода переговоров многие «руками начали махать», что якобы принимали участие в разрешении конфликта.

По словам белорусского лидера, именно бойцы «оказывали давление» на Пригожина — те, кто руководили штурмовыми отрядами и были «только с фронта».

Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин, обвиняемый в организации военного мятежа, заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.