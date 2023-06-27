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В Башкирии осудили мужчину, который запретил жене покидать дом и ранил ее ножом в шею

СК: жителя Башкирии приговорили к 4 годам колонии за незаконное лишение свободы его жены

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Жителя села в Башкирии приговорили к лишению свободы за нападение на жену на глазах 12-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

Как было установлено, 41-летний житель села Тунгатарово Учалинского района был пьян в ночь на 30 июня 2022 года. Он поссорился со своей 36-летней женой и не давал ей покинуть дом после конфликта, вооружившись ножом.

Их общая 12-летняя дочь увидела, что отец угрожает матери, и сообщила о происходящем соседям. Те вызвали полицию, но когда на место прибыли правоохранители, агрессивный россиянин ударил клинком мать своего ребенка в шею.

Однако полицейским удалось обезвредить злоумышленника, которому, как и потерпевшей, была оказана медицинская помощь.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 127 «Незаконное лишение свободы», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Свою вину в произошедшем нападавший признал.

Приговором суда он был отправлен в исправительную колонию строгого режима на 4 года.

В начале лета сообщалось, что в Красноярске мужчина совершил два покушения на бывшую жену ради детей.

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