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В России возросло число выплат по страховке из-за рака и болезней сердца

Страховщики в России зафиксировали рост выплат из-за онкологических заболеваний

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Freepik.com

После нескольких лет пандемии коронавируса выросло число обращений с связи с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Две из трех выплат по полисам корпоративного страхования от несчастных случаев и болезней приходятся на эту группу болезней, такие данные представили аналитики «АльфаСтрахования». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, почти половина выплат по тяжелым заболеваниям приходится на возрастную категорию от 30 до 50 лет, а каждый пятый получатель страховой компенсации не достиг 40 лет. Большинство тех, кто сталкивается с серьезными проблемами здоровья (60%), – женщины. А абсолютным «лидером» среди тяжелых заболеваний в обращениях владельцев страховки от несчастных случаев и болезней остаются онкологические заболевания.

Семь из десяти выплат осуществляется по причине рака. В 12% случаев компенсацию получают клиенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Увеличилось и количество случаев церебро-васкулярных заболеваний (связанных с нарушением кровообращения сосудов головного мозга), туберкулеза и рассеянного склероза.

Раком чаще страдают женщины – в 80% случаев. Тогда как мужчины – в 58%. На втором месте у женщин церебро-васкулярные заболевания, а у мужчин – сердечно-сосудистые.

Также женщины часто страдают туберкулезом (4%), сердечно-сосудистыми заболеваниями (3,5%) и рассеянным склерозом (2,45%). Мужчины, помимо вышеназванных, в 11,5% случаев подвержены церебро-васкулярным болезням, а также заболеваниям почек (1,5%) и рассеянному склерозу (1,4%).

Наиболее подвержены всем перечисленным рискам женщины 30-40 (25%) и 40-50 лет (30%). У мужчин этот возраст выше: тяжелые заболевания чаще поражают представителей сильного пола 50-70 лет (60%).

Онкологические заболевания встречаются чаще среди клиентов в возрасте от 30 до 50 лет (50%), сердечно-сосудистые – от 50 до 70 лет (77%), церебро-васкулярные болезни также более характерны для более старшей возрастной группы. «Молодеет» туберкулез – он встречается у 75% пользователей программы страхования от несчастных случаев и болезней 30-40 лет. Еще одна болезнь этого возраста – рассеянный склероз.

«Медики прогнозируют обострение целого спектра болезней, вызванное изменениями иммунитета после пандемии COVID-19. Во многом это связано с несвоевременными обследованиями, недолеченностью, проявлением побочных заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции. К сожалению, данные последних лет говорят и о том, что смертельно опасные болезни «молодеют», – прокомментировала Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».

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