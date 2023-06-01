В Москве задержали 18-летнюю проститутку, подозреваемую в краже 5 тыс. рублей

В Москве задержали 18-летнюю секс-работницу, которую подозревают в краже 5 тыс. рублей из рук клиента. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 29-летний москвич познакомился в социальных сетях с 18-летней девушкой, представившейся Кариной. Девушка согласилась заняться с молодым человеком сексом за три тысячи рублей, она предложила ему приехать в район Преображенское.

Во время встречи мужчина достал из кармана пять тысяч рублей, чтобы расплатиться вперед. В это время девушка выхватила купюру из рук и скрылась в неизвестном направлении.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку по горячим следам. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Сочи 32-летний монтажник хотел воспользоваться услугами секс-работницы и лишился почти одного миллиона рублей. Потерпевший обратился в полицию.