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В ФРГ вышли на след возможного украинского участника подрывов «Северных потоков»

Süddeutsche Zeitung: спецслужбы ФРГ вышли на след вероятных подрывников «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Одним из возможных участников диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог быть украинский военнослужащий, но подтверждения версии, что власти в Киеве были в курсе их действий, нет, пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники в следственных кругах.

В публикации говорится, что одним из членов экипажа яхты «Андромеда», которая, вероятно, использовалась для доставки взрывчатки, мог быть 26-летний украинский военнослужащий из города, расположенного к юго-востоку от Киева.

«Следователи выследили его, потому что при аренде яхты он предъявил румынский паспорт», — пишут авторы статьи.

Следователи провели 25 мая во Франкфурте-на-Одере обыски в квартире женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии. Эта женщина проходит по делу как свидетель и сотрудничает со следствием.

По ее словам, с подозреваемым у нее общий ребенок. Следователи взяли у ребенка образцы ДНК, чтобы сравнить с найденными на яхте «Андромеда». В статье говорится, что совпадение ДНК даст следствию конкретного подозреваемого.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».

Ранее журнал Spiegel писал, что следователи ФРГ получают все больше данных о причастности Украины к подрыву «Северных потоков».

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