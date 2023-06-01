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Майоров: «Движение первых» отличный мотиватор для молодежи

Разнообразие проектов «Движения первых», а также доступ к лучшим спикерам страны помогают молодежи России занимать проактивную позицию и быть полноценными участниками гражданского общества. Об этом заявил член совета Российского движения детей и молодежи (РДДМ) Арсений Майоров, сообщает газета «Взгляд».

«Как отметил президент в сегодняшнем видеообращении к участникам фестиваля, РДДМ растет и развивается, охватывая всю страну. Главные площадки мероприятия были открыты в 12 крупных городах России. Важно, что такая значимая дата, как День защиты детей, отмечается масштабным мероприятием, в котором могут принять участие все желающие», — заявил он.

По его словам, насыщенная программа, возможность общения, доступ к презентациям проектов РДДМ и лучшим спикерам – это отличный мотиватор для нашей молодежи занимать проактивную гражданскую позицию и участвовать в активностях движения.

«РДДМ как крупнейшее профильное движение во многом является законодателем мод с точки зрения популяризации тех или иных активностей детей и молодежи. В моем представлении, учитывая объявленное годом ранее Десятилетие науки и технологий, важный акцент приобретает всероссийский проект РДДМ «Волонтеры науки», – добавил эксперт.

Майоров подчеркнул, что ему импонирует наличие активностей, подразумевающих совместную работу ученых и общественности для решения важных научных проблем. Он считает это крайне важным вопросом для популяризации науки и образования как сфер будущей профессиональной жизни молодого поколения.

«Думаю, неслучайно Путин в своем обращении выделил это направление как одно из приоритетных», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Движение первых». Глава государства поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что именно им предстоит создавать будущее России.

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