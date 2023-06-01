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Мать заплатит $2000 за то, что ее маленькая дочь отрезала волосы незнакомой женщине

Китаянка, чья дочь отрезала волосы незнакомой женщине, выплатит ей $2000 компенсации

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South China Morning Post/YouTube

Мать из Китая должна будет заплатить $2000 в качестве компенсации посетительнице парикмахерской, пишет Asia One. Всему виной ее маленькая дочь, которая отрезала волосы незнакомке.

По данным СМИ, мать девочки стриглась в том же салоне красоты, пока ее дочь находилась без присмотра. В какой-то момент она достала ножницы из ящика и подошла к женщине, сидевшей в кресле и ждавшей стилиста, и отрезала ей клок волос.

Инцидент был снят на камеры видеонаблюдения, а пострадавшая женщина расплакалась и вызвала полицию. После долгих переговоров мать ребенка согласилась выплатить компенсацию в размере $2000. Пользователи соцсетей теперь призывают китаянку провести воспитательную беседу с дочерью.

Другой ребенок из Китая выжил после того, как выпрыгнул с 26-го этажа, использовав зонт как парашют.

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