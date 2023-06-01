Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге жильцы дома подрались с неизвестными, поившими собаку вином

Жители Санкт-Петербурга заступились за собаку, которую хозяева поили вином, и были избиты

В Санкт-Петербурге жильцы увидели, что четверо неизвестных пытаются напоить собаку вином во дворе их дома. Местные жители заступились за животное и были избиты. Об этом сообщает одна из пострадавших в группе «ЖК Юнтолово» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, 31 мая 2023 года около 22:00 недалеко от детской площадки, расположенной во дворе жилого дома на Юнтоловском проспекте, четверо неизвестных распивали спиртные напитки. Вместе с ними была собака, напоминающая сибу-ину. Очевидцы утверждают, что хозяин силой поил животное вином. Собака пыталась вывернуться, кашляла, но мужчина продолжал.

Тогда из жилого дома вышел местный житель с битой. Неизвестные выхватили его оружие и начали избивать. Очевидцы вызвали полицию и попытались помешать драке. Жительница дома взяла собаку на руки, после чего на нее напал один из мужчин и порвал платье. Супруг потерпевшей заступился за жену, но неизвестные его избили. Затем они забрали собаку и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, когда злоумышленников там уже не было. По факту произошедшего было написано заявление.

В США неизвестный с пистолетом избил пожилую хозяйку французского бульдога и отобрал у нее собаку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях