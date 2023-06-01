В Санкт-Петербурге жильцы дома подрались с неизвестными, поившими собаку вином

В Санкт-Петербурге жильцы увидели, что четверо неизвестных пытаются напоить собаку вином во дворе их дома. Местные жители заступились за животное и были избиты. Об этом сообщает одна из пострадавших в группе «ЖК Юнтолово» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, 31 мая 2023 года около 22:00 недалеко от детской площадки, расположенной во дворе жилого дома на Юнтоловском проспекте, четверо неизвестных распивали спиртные напитки. Вместе с ними была собака, напоминающая сибу-ину. Очевидцы утверждают, что хозяин силой поил животное вином. Собака пыталась вывернуться, кашляла, но мужчина продолжал.

Тогда из жилого дома вышел местный житель с битой. Неизвестные выхватили его оружие и начали избивать. Очевидцы вызвали полицию и попытались помешать драке. Жительница дома взяла собаку на руки, после чего на нее напал один из мужчин и порвал платье. Супруг потерпевшей заступился за жену, но неизвестные его избили. Затем они забрали собаку и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, когда злоумышленников там уже не было. По факту произошедшего было написано заявление.

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