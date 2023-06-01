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ФСБ указала на угрозу качественной трансформации мирового терроризма

Глава ФСБ Бортников: ФСБ прогнозирует качественную трансформацию мирового терроризма

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что его ведомство прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма. Заявление было сделано им на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ, передает ТАСС.

«Иностранные боевики, прошедшие через Афганистан, Сирию и Украину, будут расползаться по другим горячим точкам либо возвращаться в страны исхода и начнут распространять полученный боевой опыт среди своих многочисленных адептов», — описал причины предстоящей трансформации Бортников.

26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова удовлетворять нужды армии Сомали в технике для борьбы с террористами.

Ранее издание The Washinton Post писало со ссылкой на утечки из Пентагона, что ситуация с терроризмом в Афганистане представляет угрозу Европе, Азии и США.

В документах отмечается, что экстремисты планировали теракты рядом с посольствами, церквями, бизнес-центрами, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Кроме этого террористы собирались похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции для освобождения 4 тыс. заключенных боевиков.

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