ФСБ указала на угрозу качественной трансформации мирового терроризма

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что его ведомство прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма. Заявление было сделано им на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ, передает ТАСС.

«Иностранные боевики, прошедшие через Афганистан, Сирию и Украину, будут расползаться по другим горячим точкам либо возвращаться в страны исхода и начнут распространять полученный боевой опыт среди своих многочисленных адептов», — описал причины предстоящей трансформации Бортников.

26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова удовлетворять нужды армии Сомали в технике для борьбы с террористами.

Ранее издание The Washinton Post писало со ссылкой на утечки из Пентагона, что ситуация с терроризмом в Афганистане представляет угрозу Европе, Азии и США.

В документах отмечается, что экстремисты планировали теракты рядом с посольствами, церквями, бизнес-центрами, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Кроме этого террористы собирались похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции для освобождения 4 тыс. заключенных боевиков.