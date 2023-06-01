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Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Попова: в РФ не осталось ограничений по COVID-19, есть только рекомендации

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не осталось ограничений по COVID-19, есть только рекомендации. Об этом она сообщила на заседании Госдумы, передает «Интерфакс».

«На уровне РФ то, что вы называете ограничениями, мы, под управлением оперативного штаба, отменили практически все», — сказала она.

По ее словам, ВОЗ отменила статус чрезвычайной ситуации по коронавирусу, но пандемия пока продолжается.

Ранее сообщалось, что оперативные данные по заболеваемости COVID-19 в России с 23 мая будут появляться лишь раз в неделю, а не ежедневно, как это было с начала распространения инфекции.

Соответствующее решение приняло правительство России. Теперь данные о заболеваемости коронавирусом будут публиковаться по вторникам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающая инфекцию COVID-19.

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