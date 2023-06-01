Спасатели освободили французского бульдога, застрявшего в сливном отверстии раковины

Спасатели из Флориды помогли освободить французского бульдога, застрявшего в сливном отверстии раковины на кухне, пишет UPI.

Как рассказали хозяева собаки, они купали питомца в раковине, когда произошел инцидент. Сначала они пытались освободить животное самостоятельно, но когда стало понятно, что ситуация только ухудшается, вызвали спасателей.

Приехавшие на место специалисты оценили обстановку и начали спасательную операцию. Им пришлось буквально разобрать раковину, чтобы достать из слива лапу собаки, но все в итоге закончилось благополучно и животное оказалось на свободе через полтора часа.

«На все ушло более часа. После того как собаку освободили, ей перевязали лапу, позже семья отвезла ее на прием к ветеринару», — добавили спасатели.

В прошлом месяце спасатели помогли кошке, застрявшей в консервной банке из-под супа.