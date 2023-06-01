В России разработали курс по цифровой грамотности для незрячих детей

«Эверленд» при партнерской поддержке билайна и «Альянса по защите детей в цифровой среде» разработали онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков в возрасте от 10 лет с особенными потребностями здоровья, сообщает пресс-служба оператора.

Курс призван помочь молодым людям с инвалидностью, прежде всего, незрячим и слабовидящим, освоить цифровые программы и решения, позволяющие полноценно использовать смартфон и компьютер в повседневной жизни.

Также курс призван познакомить детей и подростков с компьютерной средой и предлагает в будущем рассмотреть возможность обучения связанным с цифровыми технологиями профессиям.

«Цифровые технологии - важная составляющая современного детства. Мы убеждены, что дети с инвалидностью, не должны испытывать ограничения в доступе к важным составляющим жизни — это и игры, и общение, и учеба, и возможности самореализации. Поэтому билайн с 2007 года создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду равного доступа», — отметил генеральный директор билайн Александр Торбахов.

Обучение проводится на платформах Windows, iOS и Android. В будущем планируется разработка обучающего модуля для работы на OC Linux.

В каждом тематическом блоке содержатся 10–14 коротких и информативных видео-уроков с демонстрацией основных действий при использовании компьютера или телефона. Видео сопровождаются текстовой частью, голосовым сопровождением и тестовыми заданиями для закрепления материала.

«Одна из основных проблем людей с ограничением по зрению – незнание программ, помогающих обретать самостоятельность, взаимодействовать с компьютером и смартфоном. Наш курс направлен на решение этих базовых задач, и мы очень надеемся, что сумеем помочь семьям, где растут дети с инвалидностью, более уверенно смотреть в завтрашний день», — рассказала основатель платформы «Эверленд» Елена Мартынова.

Кроме того, на платформе билайн.инклюзия создана возможность получения технической поддержки: эксперты из «Эверленд» будут помогать детям и родителям в случае возникновения вопросов и сложностей.