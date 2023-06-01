В берлинском лагере беженцев мужчина зарезал жену-украинку за отказ поделиться госпомощью

Берлинский суд приговорил гражданина Грузии к пяти годам лишения свободы за убийство супруги. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, до начала СВО пара проживала в Харькове на Украине, где мужчина работал дальнобойщиком и был единственным кормильцем семьи. После того, как супруги прибыли в Берлин в статусе беженцев, гражданин Грузии не смог открыть счет и получать государственные выплаты из-за своего гражданства. Причитающаяся обоим государственная помощь поступала на счет женщины, которая стала злоупотреблять своим положением, позволяя себе крупные траты и отказывая мужу в выдаче средств на повседневные нужды.

Так пара прожила три месяца. Когда мужчина, недовольный сложившейся ситуацией, захотел разойтись и потребовал свою долю госпомощи, женщина отказалась, после чего он пришел в состояние аффекта и нанес украинке пять ножевых ранений на глазах у падчерицы.

Изначально сторона обвинения требовала, чтобы мужчина был приговорен к десяти годам лишения свободы, однако суд принял во внимание обстоятельства произошедшего и смягчил наказание, отметив заключение судебного психиатра, по мнению которого мужчина не способен на повторные тяжкие преступления.

Ранее на юге Германии иорданец ударил ножом 21-летнюю беженку с Украины.