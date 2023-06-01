Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В берлинском лагере беженцев мужчина зарезал жену-украинку за отказ поделиться госпомощью

Bild: суд осудил на пять лет мужчину, убившего жену-украинку за отказ разделить госпомощь

close
100%
Shutterstock

Берлинский суд приговорил гражданина Грузии к пяти годам лишения свободы за убийство супруги. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, до начала СВО пара проживала в Харькове на Украине, где мужчина работал дальнобойщиком и был единственным кормильцем семьи. После того, как супруги прибыли в Берлин в статусе беженцев, гражданин Грузии не смог открыть счет и получать государственные выплаты из-за своего гражданства. Причитающаяся обоим государственная помощь поступала на счет женщины, которая стала злоупотреблять своим положением, позволяя себе крупные траты и отказывая мужу в выдаче средств на повседневные нужды.

Так пара прожила три месяца. Когда мужчина, недовольный сложившейся ситуацией, захотел разойтись и потребовал свою долю госпомощи, женщина отказалась, после чего он пришел в состояние аффекта и нанес украинке пять ножевых ранений на глазах у падчерицы.

Изначально сторона обвинения требовала, чтобы мужчина был приговорен к десяти годам лишения свободы, однако суд принял во внимание обстоятельства произошедшего и смягчил наказание, отметив заключение судебного психиатра, по мнению которого мужчина не способен на повторные тяжкие преступления.

Ранее на юге Германии иорданец ударил ножом 21-летнюю беженку с Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях