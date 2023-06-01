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Bloomberg и Reuters направят журналистов на встречу ОПЕК без приглашения

CNBC: Bloomberg и Reuters направят журналистов на встречу ОПЕК, несмотря на отсутствие приглашения

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Global Look Press

Агентства Bloomberg и Reuters направят журналистов на встречу ОПЕК, несмотря на отсутствие приглашения, сообщает телеканал CNBC.

«Насколько известно CNBC, оба агентства все равно намерены направить свои делегации для освещения мероприятия», — сообщает телеканал.

Ранее Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ввела запрет для журналистов газеты The Wall Street Journal, агентств Reuters и Bloomberg News на посещение штаб-квартиры организации в Вене.

Инициатором введения запрета выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Причины решения не называются.

Запрет касается встречи, запланированной на 4 июня в Вене. На встрече страны — члены ОПЕК собираются согласовать политику альянса по добыче нефти на вторую половину текущего года.

Согласно статистическим данным Организации стран-экспортеров нефти, по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

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