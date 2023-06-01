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Двоих россиян задержали за похищение человека после его отказа заплатить им 2 млн рублей

СК: жители Калуги похитили человека, потребовав у него 2 млн рублей, и были задержаны

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Калуге задержали двоих мужчин, похитивших человека, от которого они хотели получить 2 млн руб. Об этом сообщила накануне пресс-служба СУ СК России по региону.

Как было установлено следствием, похищение человека произошло в Калуге 25 мая. В тот день 34-летний и 44-летний местные жители подошли к незнакомому мужчине во дворе жилого дома и заявили, что якобы из-за его сообщения об их противоправной деятельности они столкнулись с проблемами. Затем злоумышленники потребовали от потерпевшего 2 млн руб., но он отказался выплачивать неизвестным названную сумму. Тогда мужчины силой усадили его в автомобиль и вывезли в за город.

Когда спустя некоторое время похитители доставили пострадавшего в госорган для оформления неназванных документов, похищенный рассказал сотруднику организации, что его незаконно удерживают.

В итоге он был освобожден, а предполагаемых похитителей объявили в розыск и вскоре задержали. В настоящий момент калужцев подозревают в похищении человека, а именно в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заключили в ведомстве.

На днях двоих граждан Узбекистана задержали за похищение 28-летней россиянки в Петербурге.

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