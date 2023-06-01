Диетолог предупредил об опасности бесконтрольного употребления витаминов

Бесконтрольное употребление витаминов чревато гипервитаминозом, при котором тот или иной микроэлемент накапливается в тканях и органах, мешая их нормальной работе. Об этом в беседе с RT рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин. Также, по его словам, опасен прием витаминов в сочетании с содержащими их лекарствами.

«Опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Они откладываются в жировой ткани и печени, и их передозировка может привести к неприятным и даже жизнеугрожающим последствиям. Гипервитаминоз способен вызывать множество симптомов: от аллергических реакций и диспепсических расстройств до развития мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых патологий, повышения риска онкологических заболеваний», — предупредил врач.

При этом, по его словам, избыток водорастворимых витаминов не так опасен, поскольку они быстро выводятся из организма.

Накануне в Санкт-Петербурге госпитализировали 3-летнюю девочку, наевшуюся витамина D.