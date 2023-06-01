Москвичам пообещали нежаркий и засушливый июнь

Нежаркий и засушливый июнь в столице спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, для первого летнего месяца будет характерен дефицит осадков.

«Наступившее календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая. Если первые два дня сезона порадуют жителей Центральной России вполне комфортными июньскими температурами, то в последующем месяц получится скомканным», – передает РИА Новости его слова.

Эксперт рассказал, что среднемесячный температурный фон с трудом будет соответствовать нормальным июньским значениям. В дневное время температура будет колебаться от 19 до 24 градусов, в ночное – от 9 до 14 градусов, уточнил он. Тишковец предупредил, что первая декада месяца будет на 3–5 градусов ниже нормы.

Синоптик также добавил, что купальный сезон начнется позднее, чем ожидалось.

«По климату в столице должно быть 77 миллиметров, но выпадет не более 50–55 миллиметров, то есть дефицит небесной влаги может достигать 30% от месячного лимита», – цитирует синоптика «Москва 24».

Москвичей ожидает нежаркий и засушливый июнь, резюмировал Тишковец.

Как напоминает сайт «Подмосковье сегодня», Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 2 июня, через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. Он также предупредил, что потепления на следующей неделе не прогнозируется.

Синоптик отметил, что купальный сезон в этом году задержится из-за холодных ночей. По его словам, купаться можно будет, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса, а ночные температуры будут двузначными.