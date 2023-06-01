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В Калужской области упал неопознанный объект

Губернатор Калужской области Шапша: у Товарково произошел взрыв после падения объекта

В Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково, упал неопознанный объект. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате падения объекта произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы.

Никто не пострадал, разрушений нет, на месте работают сотрудники МЧС.

Правительство Калужской области уточняет, что происшествие произошло в 10:11 по местному времени (совпадает с московским).

Telegram-канал Baza дал уточнение, что сбитый объект был беспилотником.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи в Брянской области. Отмечается, что дрон обнаружили в четверг, 1 июня, в 70 километрах от границы с Украиной. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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