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В Белгородской области два учителя пострадали при обстреле села Новопетровка

Губернатор Гладков сообщил, что два учителя пострадали при обстреле ВСУ села Новопетровка

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Телеграм-канал «SHOT»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух учителей при обстреле села Новопетровка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, у мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее Гладков заявил, что два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел, пострадавших нет.

По его словам, в Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна.

Также сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области.

Дрон вечером 30 мая нашли дачники в СНТ «Оазис». Это место расположено примерно в 90 километрах от границы с Украиной.

БПЛА упал возле жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Обстрелы Белгородской области
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