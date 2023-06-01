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Собянин рассказал о восстановительных работах после атаки БПЛА в Москве

Собянин сообщил о завершении ремонта пострадавших при атаке дронов домов в Москве

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что многоквартирные дома, в которые попали беспилотники, были дополнительно обследованы на предмет возможных скрытых повреждений. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра столицы, ремонтные работы в домах, куда попали беспилотники, провели максимально оперативно. В первую очередь специалисты восстановили остекление, чтобы жильцы могли максимально быстро вернуться в свои квартиры. Там, где было необходимо, заменили поврежденные элементы в квартирах и подъездах, отремонтировали инженерные коммуникации.

«Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», — пояснил Собянин.

Ранее эксперт «Лаборатории ППШ» Денис Науменко говорил, что атаковавшие Москву беспилотники могли иметь вшитый маршрут.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

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Атака беспилотников на Москву
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