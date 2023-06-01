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Россиянка вступилась за подругу и получила 8 ударов ножом от ее сожителя, но выжила

Жительница Хабаровского края смогла выхватить оружие и скрыться, получив 8 ударов ножом

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Depositphotos

Житель Хабаровского края напал на подругу сожительницы с ножом и нанес ей 8 ударов, но та сумела выхватить у него оружие и спастись. Информация об этом появилась сегодня на сайте региональной прокураторы.

В суде Ванинского района виновным в покушении на убийство признали 49-летнего жителя села Датта. Как было установлено, в декабре 2022 года подсудимый выпил, а затем стал оскорблять свою партнершу при ее подруге. Последняя упрекнула его в этом, пытаясь защитить приятельницу, однако агрессивный мужчина ответил женщине на замечание восемью ударами ножа.

Получив ранения различных частей тела, пострадавшая сумела выхватить нож из рук нападавшего и выбежать из квартиры. Она почувствовала, что теряет сознание, и обратилась к соседям. Приехавшая по вызову «скорая» сумела оказать ей своевременную медицинскую помощь.

В итоге сожитель подруги потерпевшей получил 6,5 лет колонии строгого режима. В пользу несостоявшейся жертвы с осужденного взыскали 700 тыс. руб.

На днях стало известно, что россиянин едва не забил знакомую топором на глазах у ее приятельницы.

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