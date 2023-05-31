В Новороссийске нашли тело пропавшего мужчины

В Новороссийске нашли тело местного жителя. Мужчина неделю находился в поиске. Об этом сообщает региональный отряд «Лиза Алерт» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 25 мая 2023 года 53-летний местный житель Андрей Лифарь вышел из дома, сел в свой легковой автомобиль Toyota Previa. Жене он сказал, что уехал в гараж. После этого мужчину никто не видел.

Путь водителя удалось отследить по камерам дорожного видеонаблюдения. След оборвался в районе Борисовского кладбища.

Около недели местного жителя искали сотрудники полиции и волонтеры. 31 мая 2023 года было найдено его тело внутри легкового автомобиля в лесу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ранее в Тюмени из реки извлекли тело 18-летней девушки, упавшей с моста.