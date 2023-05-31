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Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления

Бастрыкин: самый криминализированный возраст у подростков — 16-17 лет

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СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что наиболее криминализированный возраст у подростков - 16-17 лет, чаще всего несовершеннолетним совершают кражи и мошенничество. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Председатель СК подчеркнул, что за 2022 год в суд было направлено более 8,2 тыс уголовных дел в отношении более 10,5 тыс несовершеннолетних. Из них 42% совершили кражи и мошенничество, а более 17% — грабежи, разбои и вымогательства. Еще 12% подростков неправомерно завладели транспортными средствами, и более 11% — совершили преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

«Причем наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет», — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что причинами правонарушений несовершеннолетних становятся социальная неустроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, а также низкий уровень нравственного сознания.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма.

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