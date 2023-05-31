Немецкие правозащитники уличили в русофобии один из крупнейших банков Германии

В Германии участились случаи ограничения банковского обслуживания русскоязычного населения. Об этом сообщает Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

По данным ассоциации, резиденты ФРГ массово жалуются на закрытие счетов или нарушения трансакций в банке Сommerzbank. Речь идет о лицах, имеющих российское гражданство с постоянным местом жительства в Германии, смешанных семьях, один из членов которых имеет гражданство РФ, сотрудниках предприятий, где руководство, партнёры, учредители или владельцы являются гражданами РФ, а также гражданах ФРГ с русскими фамилиями или по месту рождения.

Также известны случаи подобного отношения к гражданам Украины, проживающим в Германии и имеющим вид на жительство, гражданам Белоруссии, Казахстана и Израиля. В настоящее время Сommerzbank кроме закрытия счетов, ограничивает так или иначе связанным с Россией клиентам пользование банкоматами, препятствует свободному снятию средств в пределах ранее установленной суммы.

В VADAR заявляют, что сотрудники банка прямо говорят клиентам: «Мы перестаём обслуживать вас по распоряжению руководства банка». При этом юристы правозащитной организации не нашли в санкциях Евросоюза руководство к подобной практике. Также другие банки Германии продолжают обслуживать клиентов без изменений.

Как подчеркнул председатель правления VADAR Ульрих Ойме, Сommerzbank проявляет нездоровую инициативу на основании недобросовестно изученных нормативов ЕС.

«Есть многочисленные примеры, когда без всяких на то оснований деньги, поступающие из стран СНГ на закупку товаров, возвращаются на счёт отправителя. Такая политика банка является дискриминацией. Мы призываем жителей Германии не пользоваться услугами Сommerzbank до момента, пока руководство банка не предоставит объяснений дискриминационной политики по отношению к вышеперечисленной группы лиц и сможет гарантировать всем без исключения равное отношение в обслуживании, — заявил он.

По его словам, трудно предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов имеет за собой формулу «теневой спецоперации», а на банки оказывается давление со стороны правительства ФРГ.

«Действия сотрудников Сommerzbank — это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека, эти действия являются преступной инициативой низовых клерков», — отметил Ойме.