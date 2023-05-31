В Магнитогорске пьяный мужчина выстрелил в подростка на детской площадке

В Магнитогорске мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в школьника, который попытался защитить бабушку и сестру от него. Об этом сообщила мать ребенка в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, 30 мая 2023 года ее шестилетняя дочь вместе с бабушкой гуляли на детской площадке во дворе дома. В это же время там находился пьяный мужчина вместе со своими детьми, во время прогулки он распивал спиртные напитки. Между ним и пенсионеркой возник конфликт, в ходе которого мужчина достал пневматический пистолет.

Крики услышал 16-летний внук женщины, поэтому выбежал на площадку, чтобы защитить бабушку и младшую сестру. В это время мужчина начал стрелять в подростка. Юноше удалось спрятаться за деревом. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Мать детей написала заявление в полицию.

Ранее подросток прострелил мужчине глаз из пневматического пистолета в Подмосковье.