В Тюменской области отменили режим ЧС

В информационном центре правительства Тюменской области заявили, что режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров, отменен в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Тюменской области отменяется режим ЧС с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сохраняется запрет на посещение лесов, разведение открытого огня. Также сохраняется режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что жителей населенных пунктов Тюменской области начали эвакуировать из-за пожаров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о введении с 7 мая режима чрезвычайной ситуации во всем регионе из-за лесных пожаров. Накануне в информационном центре правительства Тюменской области сообщали, что пожар, пришедший из Свердловской области, вынудил начать эвакуацию жителей тюменской деревни Ушакова.