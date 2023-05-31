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Роскомнадзор внес новые сервисы в реестр соцсетей

Роскомнадзор: Дзен, Rutube и Twitch включены в реестр соцсетей

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Роскомнадзор

Роскомнадзор включил в реестр соцсетей площадки Дзен, Rutube и Twitch для контроля соблюдения ими требований российских законов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. 3 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления об их включении в реестр с указанием требований российского законодательства», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную в России информацию, компании может грозить штраф вплоть до 4 млн рублей. У Роскомнадзора возникли претензии к мессенджеру в связи с неудалением компанией распространяемой посредством WhatsApp информации о продаже наркотиков. В суд также поступил новый административный протокол в отношении Wikimedia Foundation Inc из-за отказа удалять из «Википедии» фейки о специальной военной операции России на Украине.

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