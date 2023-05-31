В Москве воспитательница стала жертвой мошенников, отдав им 3,5 млн рублей

Мошенники убедили воспитателя московской школы «Восточное Измайлово» взять в кредит 3,5 млн рублей и перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в мессенджерах 41-летней воспитательнице позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они сказали ей, что ее накопления находятся под угрозой. Мошенники убедили женщину в том, что деньги можно спасти, если перевести крупную сумму на «безопасные счета».

Тогда потерпевшая взяла в банке 1,7 млн рублей в кредит, после чего перевела их по указанным злоумышленниками реквизитам. Через несколько дней она взяла кредиты еще в нескольких банка и отдала деньги мошенникам. Общий ущерб составил 3,5 млн рублей.

Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Она написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливают личности злоумышленников.

Ранее неизвестные потребовали от россиянки 3 млн рублей, угрожая убийством ее сына-участника СВО.