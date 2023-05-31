Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филиалы фонда «Защитники Отечества» готовы к началу работы во всех регионах России

close
100%
пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Филиалы фонда «Защитники Отечества» готовы к началу работы во всех регионах России, сообщает пресс-служба фонда. Первым рабочим днем во всех филиалах станет 1 июня 2023 года.

Отмечается, что в рамках открытия филиалов 31 мая состоялись выступления глав субъектов РФ, руководителей филиалов, ветеранов и участников СВО.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.

Также в день открытия в каждом субъекте был продемонстрирован функционал филиала, состоялись чаепития с участием ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

В числе задач филиалов фонда — содействие в получении ветеранами всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях