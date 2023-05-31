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Врачи в Казани спасли мужчину, которого пришлось реанимировать 16 раз

Врачи в Казани спасли пациента с инфарктом, у которого 16 раз останавливалось сердце

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Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана смогли спасти мужчину с инфарктом, у которого 16 раз останавливалось сердце. Об этом представитель больницы сообщил РИА Новости.

Отмечается, что 49-летнего пациента в клинику доставили из районной амбулатории. Собеседник агентства сообщил, что в приемном покое у мужчины произошло резкое снижение давления, пропал ритм, в связи с чем потребовалась реанимация.

«Оказав необходимую реанимационную помощь, врачи срочно доставили его в операционную», — отметил представитель больницы.

Он также уточнил, что с момента поступления в приемный покой РКБ и до окончания операции сердце пациента останавливалось 16 раз, и все 16 раз врачи проводили реанимацию. Сообщается, что в больнице мужчина после этого провел неделю.

«Ему сделали стентирование (рентгенохирургическая операция с малым доступом), установили два стента. В удовлетворительном состоянии он выписан», — рассказали в больнице.

По словам представителя РКБ, медицинский персонал пожелал мужчине долгих лет жизни.

Ранее сообщалось, что в Татарстане медики республиканского онкологического диспансера спасли 38-летнюю беременную пациентку с раком молочной железы четвертой стадии.

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