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В музее Освенцима осудили использование лагеря в политическом ролике

Музей Освенцима осудил использование изображения лагеря в политическом ролике

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Музей нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме назвал проявлением моральной и интеллектуальной испорченности использование изображения лагеря в политическом ролике польской правящей партии «Право и справедливость». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, оппозиционный журналист Томаш Лис заявил, что для президента Польши Анджея Дуды и председателя правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского «найдется камера (komora)». Депутаты PiS в ответ на это заявление стали при каждом удобном случае напоминать, что в польском языке для обозначения камеры используется слово «cela», а для обозначения газовой камеры на территории нацистских концлагерей использовалось словосочетание «komora gazowa».

Позже партия распространила видеозапись, где использовался видеоряд с территории Освенцима и главные ворота с надписью «Arbeit macht frei».

«Инструментализация трагедии людей, которые страдали и умирали в нацистском немецком лагере Освенцим — с любой стороны политического спора – оскорбляет память жертв», — заявили в ответ на видеоролик в музее лагеря.

Ранее посольство Польши в Бельгии раскритиковало бельгийскую газету Het Laatste Nieuws, которая в своей статье использовала фразу «польский концлагерь» по отношению к Освенциму.

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