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Триатлонист потерял сознание и утонул во время массового заплыва в Уэльсе

Еxpress: сотни участников триатлона не смогли помочь спортсмену во время массового заплыва

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Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Уэльсе пловец-триатлонист умер во время массового заплыва среди сотен других участников. Об этом на днях сообщило издание Express.

Триатлон в Суонси регулярно проводится под патронажем уэльского университета Тринити Сент-Дэвид (UWTSD). В этот раз соревнование на выносливость закончилось гибелью одного из спортсменов. Пловец потерял сознание во время заплыва на 750 метров и утонул.

Многочисленные представители службы спасения, члены группы быстрого реагирования и волонтеры не смогли помочь пострадавшему. Позже участники и организаторы триатлона выразили семье и близким погибшего соболезнования, его смерть была подтверждена официальными заявлениями нескольких общественных организаций.

Известно, что 28 мая в спортивном мероприятии участие приняли около полутора тысяч человек, каждому из которых необходимо было преодолеть водную дистанцию, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров.

Ранее в Воронеже 17-летний юноша утонул в озере во время праздника по случаю дня рождения друга.

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