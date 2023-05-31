Босс уволил сотрудницу после того, как тест ДНК показал, что они родственники

В США босс уволил женщину с работы после того, как ДНК-тест показал, что они с ней родственники, пишет Independent. Оказалось, бывшая сотрудница приходится ему сводной сестрой.

Как рассказала женщина, отец подарил набор для теста ДНК всей семье, не подозревая, чем это обернется. После того, как результаты были готовы, выяснилось, что у мужчины есть еще один ребенок, о котором никто не знал.

«Отец не из тех парней, которые дарят всем наборы ДНК, чтобы сообщить нам, что у него есть тайный ребенок», — прокомментировала американка.

Но самое удивительное, по словам женщины, что имя ее сводного брата совпадало с именем ее директора на работе. Затем она объяснила, что начальник — техасец, а отец жил в Техасе десять лет, прежде чем жениться.

«Примерно через неделю после того, как я получила свои результаты, от главы отдела кадров пришло электронное письмо, в котором говорилось, что все сотрудники должны пройти курс повышения квалификации по вопросам кумовства», — вспоминает женщина.

Однако позже выяснилось, что такое письмо получила только женщина. Когда она попыталась узнать, почему другие сотрудники не получили похожее уведомление, ее вопрос оставили без ответа.

«Они просто проигнорировали вопрос и сказали, что просто следуют инструкциям», — пожаловалась бывшая сотрудница.

Затем американка начала замечать, что ее рабочие файлы удаляются с сервера компании.

«Крупный проект, над которым я работала, был удален», — рассказала женщина.

Итогом стало то, что американку уволили, и случилось это через день после того, как ее отец поговорил с матерью генерального директора. Причем увольнение произошло на глазах у остальных коллег.

«Это было довольно мрачно и унизительно», — считает американка.

Позже женщина сообщила, что перед ней извинились и предложили вернуться, но она отказалась.

«Я забрала щедрое выходное пособие», — добавила она.

Ранее американка сделала ДНК-тест и узнала, что 12 лет воспитывала чужого ребенка.