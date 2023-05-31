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В Удмуртии мужчина убил сожительницу по пути домой, а потом закопал ее тело в своем дворе

Житель Удмуртии признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью женщины и ее смерти

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Depositphotos

В Удмуртии суд признал мужчину, убившего сожительницу и закопавшего ее тело во дворе, виновным. Перед этим злоумышленник успешно скрывал преступление, обманывая знакомых, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Убийство жительницы села Пугачево случилось 3 января. Суд установил, что в тот день 39-летний сожитель россиянки возвращался вместе с ней домой. По дороге они поссорились на почве ревности, а затем мужчина прямо на улице избил партнершу руками по голове, груди и животу. Так как женщина уже не могла передвигаться самостоятельно, агрессор дотащил пострадавшую до дома, волоча ее по земле, и оставил на полу.

О том, что потерпевшая мертва, он узнал на следующий день. Тогда убийца закопал ее тело в снегу на территории их домовладения, где оно было обнаружено только 21 января. Все это время преступник заявлял знакомым, что его сожительница сама ушла из дома и не вернулась.

Судья признал россиянина виновным и отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.

Накануне стало известно, что на Сахалине женщина убила пенсионера, не пожелавшего выпустить ее из квартиры после застолья.

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