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Патриарх Кирилл поприветствовал контакты РПЦ с Ватиканом

Патриарх Кирилл заявил о необходимости для РПЦ правильно выстраивать отношения с Ватиканом

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Патриарх Кирилл заявил о необходимости для Русской православной церкви правильно выстраивать отношения с Ватиканом. Об этом епископ сказал на встрече с новым послом России в Ватикане Иваном Солтановским, сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх отметил, что мир столкнулся с новой эпохой, новыми проблемами и возможностями.

«И представляется важным нам на этом этапе исторического развития правильно выстраивать отношения с Ватиканом», — отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Римско-католическая церковь является историческим и важным партнером Русской православной церкви.

В конце апреля папа Римский Франциск заявил, что Ватикан проводит «мирную миссию» для содействия украинскому урегулированию. Отвечая на вопрос о возможных посредниках контактов Папы с руководством РФ и Русской православной церкви и путях мирного урегулирования, понтифик отметил, что сейчас есть миссия, но пока она не публична.

Позднее понтифик подтвердил намерение провести встречу с Патриархом Кириллом.

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