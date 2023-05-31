В Москве пройдет третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов»

Третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», организованная Ассоциацией менеджеров, пройдет в Москве 29 июня, сообщает пресс-служба ассоциации.

Крупнейшие отечественные и зарубежные компании поделятся опытом в области ESG-трансформации бизнеса и эффективного развития российских территорий. Главными темами мероприятия станут вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации ESG-принципов, анализ текущей ситуации и новых условий развития повестки устойчивого развития.

«Активность региональных компаний в части разработки и внедрения ESG-стратегий значительно увеличилась за прошедшие годы, как и количество реализуемых мероприятий и проектов. Поэтому для нас особенно ценно начать новый бизнес-сезон ключевых событий Ассоциации в сфере ESG с повестки, основанной на региональной проблематике и практиках», — отметила заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

Ассоциация менеджеров изучает мировые практики устойчивого развития и ESG, приглашая к диалогу все стороны, заинтересованные в устойчивом развитии российских регионов, чтобы совместными усилиями выработать дальнейшие шаги для формирования ESG-стратегий, оптимальных в нынешних условиях.

Стратегический медиапартнер мероприятия – Rambler&Co.