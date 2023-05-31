Минтруд предложил законодательно закрепить понятие «частичная занятость»

Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие «частичной занятости». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Котякова, благодаря инициативе родители детей до полутора лет смогут подрабатывать и получать пособие по уходу за ребенком.

«Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода», — пояснил Котяков.

Ранее Котяков говорил на встрече с фракцией ЛДПР, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен превысить прожиточный минимум на 30%.

С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен и составит 19 242 рубля.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России говорила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами.