Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минтруд предложил законодательно закрепить понятие «частичная занятость»

Глава Минтруда РФ Котяков предложил законодательно закрепить «частичную занятость»

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие «частичной занятости». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Котякова, благодаря инициативе родители детей до полутора лет смогут подрабатывать и получать пособие по уходу за ребенком.

«Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода», — пояснил Котяков.

Ранее Котяков говорил на встрече с фракцией ЛДПР, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен превысить прожиточный минимум на 30%.

С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен и составит 19 242 рубля.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России говорила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие годы будет повышаться опережающими темпами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях