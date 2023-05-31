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В Барнауле из-за непристойного танца 15-летней девушки на вечеринке возбудили уголовное дело

Baza: уголовное дело возбудили после вечеринки с неприличным танцем девушки в Барнауле

В Барнауле уголовное дело возбудили из-за непристойного танца несовершеннолетней на вечеринке в баре. Об этом сообщает Baza.

Инцидент случился в барнаульском баре «Спичка» еще в конце марта. По данным источника, тогда в нем проходило мероприятие, попасть на которое могли все желающие старше 14 лет.

Во время вечеринки ее организаторы объявили конкурс на публичный танец с явным сексуальным подтекстом. На сцену поднялся мужчина с бородой и девушка, которой, как позже выяснилось, было всего 15 лет. С заданием молодые люди справились, исполнив непристойный номер перед большим скоплением посетителей, снимающих происходящее на камеру. Но записи выступления были опубликованы в соцсетях, а в мае ими заинтересовались правоохранители.

В результате предварительной проверки СК возбудил уголовное дело. Партнера девочки-подростка с видео готовятся обвинить в развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Ранее стало известно, что под Тулой арестовали пенсионера-рецидивиста, хватавшего за ягодицы школьниц в парке.

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