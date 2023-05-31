В США владелец похоронного бюро признался в краже тел

Директор похоронного бюро в южной Индиане, где было обнаружено 31 разлагающееся тело умерших и останки еще 17 человек, признал себя виновным в краже по более чем 40 пунктам обвинения. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, Энди Лэнкфорд владеет похоронным бюро в Джефферсонвилле. Суд признал его виновным в том, что Лэнкфорд принимал тела умерших людей, но не выполнял обязанности по захоронению.

Отмечается, что в июле 2022 года офис коронера округа сообщил о сильном запахе, исходящем из здания похоронного бюро. В помещении были обнаружены тела умерших в разной степени разложения. Некоторые из них находились там с марта.

Лэнкфорда приговорили к 12 годам лишения свободы — 4 годам тюрьмы и 8 годам домашнего ареста. После судебного заседания мужчину отпустили под домашний арест. Следующее заседание состоится 23 июня.

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