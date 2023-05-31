В Тульской области мужчина за ночь устроил пожар в четырех жилых домах и был задержан

Житель Тульской области совершил поджоги четырех жилых домов, в одном из которых пенсионерка скончалась от отравления угарным газом. Как передает Shot, пироман был задержан.

Инцидент случился ночью в микрорайоне Северо-Задонск в Донском. По данным источника, 28-летний россиянин зашел в подъезд жилого дома и, увидев хранившийся на лестничной клетке строительный мусор, поджег его с помощью карманной зажигалки. Почти все жильцы успели эвакуироваться, хоть пламя распространилось быстро, но 60-летняя пенсионерка проснуться уже не смогла. Как выяснилось, она надышалась угарным газом и умерла во сне. Еще один пожилой человек, 65-летний мужчина, был госпитализирован.

Организатор пожара, по имеющимся данным, той же ночью поджег в этом районе еще три дома. Уточняется, что в этих случаях обошлось без пострадавших. Как рассказал задержанный, в отношении которого возбудили уголовное дело за покушение на убийство нескольких человек, перед открытием этой серии он поругался с приятелем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник решил отомстить знакомому, уничтожив его имущество, и устроил первый пожар, а затем уже не мог остановиться и поджигал здания, попадавшиеся ему на пути.

Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за поджог.

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