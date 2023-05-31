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Shot рассказал об атаке дрона-камикадзе на Афипский НПЗ в Краснодарском крае

Shot: обломки дрона-камикадзе повредили установку по переработке нефти на Афипском НПЗ

Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае был атакован дроном-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Согласно данным Telegram-канала, обломки беспилотника повредили установку по переработке нефти, в результате начался пожар.

«Через 40 минут возгорание на площади 100 квадратов полностью ликвидировали. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация персонала не потребовалась.

Ранее Shot публиковал видео, как утверждается, с прилетом беспилотника по Афипскому НПЗ.

До этого также сообщалось о падении на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае дрона-камикадзе.

В результате падения дрона возгорания не произошло, никто не пострадал и эвакуация не проводилась.

28 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщал об атаке беспилотников на НПЗ.

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