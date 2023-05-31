Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине остались без электричества почти 2 млн человек

Минэнерго: на Украине почти 2 млн человек лишились электричества из-за сбоя в системе

close
100%
Andrew Kravchenko/AP

На Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти 2 млн человек, сообщило Министерство энергетики страны в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы произошла днем 30 мая, и это обернулось аварийными отключениями.

Сбои наблюдались в Киеве и ряде областей Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской.

Кроме того, без электричества остались жители Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Минэнерго добавили, что данный сбой стал самым крупным с февраля 2023 года.

Несколько дней назад в «Укрэнерго» сообщили, что к концу зимы энергосистема Украины была разрушена на 40-50%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях