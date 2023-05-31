На Украине остались без электричества почти 2 млн человек

На Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества почти 2 млн человек, сообщило Министерство энергетики страны в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы произошла днем 30 мая, и это обернулось аварийными отключениями.

Сбои наблюдались в Киеве и ряде областей Украины: Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской.

Кроме того, без электричества остались жители Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской, и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Минэнерго добавили, что данный сбой стал самым крупным с февраля 2023 года.

Несколько дней назад в «Укрэнерго» сообщили, что к концу зимы энергосистема Украины была разрушена на 40-50%.