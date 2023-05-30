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Синоптики предупредили о сильном ливне в Московском регионе 31 мая

Синоптик Позднякова: сильный дождь пройдет в ряде районов Москвы и Подмосковья 31 мая

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что мощный ливень ожидается в западных районах Москвы и Московской области в среду, 31 мая. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Зона довольно интенсивного дождя подойдет завтра к Москве с запада», — говорится в публикации.

Согласно ее прогнозу, после 8:00 мск дождь усилится и распространится на весь город.

«Наиболее интенсивные осадки предполагаются на Дмитровском, Ленинградском, Волоколамском и Можайском направлениях», — сообщила Позднякова.

Она также добавила, что до 12:00 мск выпадет по меньшей мере 4-6 мм осадков, однако после 15:00 ливень закончится и воздух прогреется до +18°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни прогнозируется нежаркая погода. Однако по прогнозу специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в целом лето в столице будет солнечным и теплым.

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