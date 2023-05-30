В МЧС заявили о росте числа пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону

ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что число пострадавших при падении зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону возросло до 21. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«В результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, травмы получили 15 детей и шесть взрослых, в том числе одна погибшая женщина, присматривавшая за юными спортсменами.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону упала трибуна, в результате чего погибла женщина. До этого министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщал о 18 пострадавших.

Областная прокуратура начала проверку.