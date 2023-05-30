Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МЧС заявили о росте числа пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону

МЧС: число пострадавших при смертельном обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21

ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что число пострадавших при падении зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону возросло до 21. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«В результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек», — говорится в публикации.

Согласно информации ведомства, травмы получили 15 детей и шесть взрослых, в том числе одна погибшая женщина, присматривавшая за юными спортсменами.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону упала трибуна, в результате чего погибла женщина. До этого министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщал о 18 пострадавших.

Областная прокуратура начала проверку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях