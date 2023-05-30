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Увеличилось число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

МЧС: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 9 человек

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МЧС России

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области заявили, что количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС.

«Пострадали девять человек: двое взрослых (женщина и мужчина) и семеро детей, из них один человек погиб (женщина)», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна.

«В 16.25 поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны», — сказал представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

До этого сообщалось о том, что в индийском штате Керала на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна.

Инцидент произошел во время матча по футболу, в котором принимали учаcтие две меcтные команды. На рухнувшей трибуне находилиcь более двух тыcяч болельщиков. По подcчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы. Агентcтво Asian News International утверждает, что cерьезные травмы получили пять человек. Происшествие произошло до начала игры.

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