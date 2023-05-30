Российские приставы заставили жителя США оплатить долги по налогам

Сотрудники Управления ФССП России по Новгородской области заставили переехавшего в США должника полностью выплатить долги по налогам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина ранее был зарегистрирован в Великом Новгороде. Он продал квартиру в Москве, но налог по сделке не оплатил. В отношении гражданина приставами было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 160 тыс. рублей по налогам.

При этом, указывается, что в этот момент должник вместе со своей семьей уже находился в США. Приставы посредством социальных сетей установили с мужчиной связь и сообщили ему о возбуждении производства, а также о последствиях за неуплату долга по законодательству Российской Федерации.

В результате долг выплатил родственник мужчины, с которым должник обещал рассчитаться.

Ранее сообщалось, что в ФНС вынесли «китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой.