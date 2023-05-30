Стало известно, почему Никита Пресняков не сможет продать особняк Пугачевой на Истре

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой 32-летний Никита Пресняков пока не сможет продать фамильное имение на Истре, подаренное бабушкой. Об этом сообщает Life.

По данным издания, Пугачева не внесла очередной платеж за аренду прилегающей к имению береговой линии. За это Комитет по управлению имуществом Солнечногорска подал на нее в суд. Сумма иска составляет порядка 44,5 тыс. рублей долга и 7 тыс. набежавших пени. Помимо этого, были также наложены ограничительные меры на сделки с данной недвижимостью.

Уточняется, что несколько месяцев назад внук артистки выставил имение на продажу по цене 230 млн рублей через портал ЦИАН, однако, недавно он снял объявление с публикации.

Данное имение — усадьба с причалом и корпусом для прислуги, которую построили для артистки в 90-х на берегу реки в деревне Бережки, уточняет Life. Площадь главного дома, который записан на Преснякова, составляет 800 кв. м, земельного участка, записанного на дочь Пугачевой Кристину Орбакайте, — 70 соток.

Ранее сообщалось, что объявление о продаже было опубликовано Пресняковым 6 марта. Изначально стоимость недвижимости оценивалось в $3 млн, однако, вскоре была изменена.