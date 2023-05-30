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Жительница дома на Ленинском проспекте описала атаку дрона словами «взрывов мы не слышали»

Жительница дома на Ленинском проспекте Яна: атака беспилотника произошла бесшумно и без взрыва

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Атака беспилотников, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве, прошла без взрыва и шума, сообщила телеканалу «360» жительница дома Яна.

По ее словам, около шести часов утра охранники объявили эвакуацию жильцов.

«Никаких движений, взрывов мы не слышали. Сначала я даже не поняла, что случилось. Может, пожар. <…> Очень оперативно сработали наши охранники — звонок в дверь, сказали спуститься вниз», — рассказала женщина.

Она также сообщила, что во время эвакуации она взяла с собой паспорт и другие необходимые документы, быстро оделась и вышла из дома. По ее словам, о том, что дом атаковал дрон, она узнала в пункте временного размещения от управляющей Товарищества собственников жилья.

На место инцидента приехали сотрудники силовых структур, территория была оцеплена.

Ранее еще одна жительница дома на Ленинском проспекте сообщала, что во время атаки беспилотников был слышен звук, который был похож на мотоцикл, и произошли два хлопка. Она отмечала, что сотрудники полиции начали обходить квартиры около семи утра и выводить всех из дома.

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