Собянин рассказал об оказании медпомощи двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Ранее Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших.

По его словам, в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

До этого очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.